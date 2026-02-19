Esta es la propuesta para supervisar la ejecución de la Ley de Amnistía

La diputada opositora Nora Bracho sostuvo este jueves que se debe crear una comisión que supervise la ejecución de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y su cumplimiento por los organismos del Estado.

Bracho sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Ante la posible aprobación de la ley en la Asamblea Nacional, la diputada sostuvo que la aplicación de la legislación requiere más que voluntad política.

«No es simplemente hacer la ley, es que las áreas competentes como Ministerio Público y Tribunales la cumplan», dijo Bracho. Así pues, espera consideró que se debe supervisar el proceso de amnistía para garantizar que sea cumplida de la forma adecuada.

Bracho agregó que el grupo parlamentario Libertad ha tenido reuniones con familiares de presos políticos, quienes están «muy esperanzados en la ley». Ahora insistirán en la liberación de todos los detenidos y que los exiliados se puedan acoger a la amnistía.

PETICIONES DE BRACHO

La parlamentaria se encargó el pasado jueves de pedir en sesión ordinaria la postergación de la discusión del Artículo 7 de la Ley de Amnistía. En ese sentido, Bracho brindó detalles sobre las causas que llevaron a esta decisión.

El Artículo 7 establece que las personas se presenten físicamente ante las autoridades para acogerse a la amnistía. Para Bracho, esto «no debe ser una obligación», puesto que los procesos se podrían llevar a cabo telemáticamente.

Bracho recordó que hay distintas visiones y propuestas que deben conciliarse en esta ley. Igualmente, sostuvo que el proyecto «marca un hito histórico» que brinda «un camino para la reconciliación y la paz».

La Ley de Amnistía fue propuesta a finales de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo a fuentes extraoficiales, cientos de presos políticos se mantienen en los calabozos del país.