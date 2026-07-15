«Es el desastre natural más grande en los últimos 50 años»: Habló experto internacional sobre terremotos en el país

@LuisVelasquezQ, director de @GEMmissions para Latinoamérica, sobre el doble terremoto de #Venezuela:
«Es el desastre más grande en los últimos 50 años en toda Latinoamérica» 🇻🇪❤️🩹
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— Pedro Eduardo Leal (@UnTalPedroLeal) July 15, 2026
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En esta línea, recordó varios de los últimos grandes desastres que han ocurrido en la región. «Los fuegos de Hawái, te puedo hablar de Jamaica, la crisis del huracán Beryl; la crisis del huracán Otis en Acapulco, yo personalmente estuve; las inundaciones de Río Grande del sur en Brasil».