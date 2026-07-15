«Es el desastre natural más grande en los últimos 50 años»: Habló experto internacional sobre terremotos en el país

Luis Velásquez, director para Latinoamérica de Global Empowerment Mission (GEM), una organización sin fines de lucro enfocada en la respuesta a desastres naturales y crisis globales, calificó los terremotos ocurridos el 24 de junio como el peor desastre natural ocurrido en la región en las últimas décadas.

«En los últimos 50 años este es el desastre natural más grande. He visto inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, fuego en la amazonia, lo que se les ocurra, y ya hemos visto de todo, prácticamente», comentó durante una entrevista en La Romántica.

Asimismo, acotó que de 1977 para acá es la mayor crisis que yo he visto en América Latina.

«Lo puedo decir con propiedad porque obviamente leo bastante y he estado en todos lados. No hay un desastre natural en los últimos 20 años donde no haya estado personalmente», dijo Velásquez .

En esta línea, recordó varios de los últimos grandes desastres que han ocurrido en la región. «Los fuegos de Hawái, te puedo hablar de Jamaica, la crisis del huracán Beryl; la crisis del huracán Otis en Acapulco, yo personalmente estuve; las inundaciones de Río Grande del sur en Brasil».