Fallas de Internet: Esto reveló Conatel sobre la reparación del cable submarino que resultó afectado por terremotos

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que un buque especializado se dirige a aguas venezolanas para reparar el cable submarino de Cirion Technologies que resultó afectado en los terremotos del 24 de junio.

«Entre el 16 y 17 de julio, la embarcación ingresará a nuestro territorio para iniciar maniobras de alta tecnología y robótica a 1.800 metros de profundidad», indicó.

Según Conatel, esto ocurre tras la articulación entre el Estado venezolano y el sector privado.

«Lo que internacionalmente toma más de 45 días en trámites, Conatel y las autoridades nacionales lo lograron en solo 14 días mediante un plan de celeridad regulatoria», acotó.

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LA FALLA DE INTERNET Y EL REPORTE DE CONATEL

Vale recordar que a principios de julio, el organismo, adscrito al Ministerio de Comunicación, confirmó que el Internet sufrió severos daños en el doble terremoto.

«Produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional», indicó Conatel en X (Twitter).

El cable submarino está a 1,8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en el sector Catia La Mar de La Guaira. Y que es la entidad más afectada por el doble terremoto.

«Es una infraestructura de alta tecnología tendida en el fondo del lecho marino que en su interior contiene hilos de fibra óptica», apuntó. Al llegar a la costa, conecta con los tendidos terrestres que llevan el servicio de Internet hasta los hogares, celulares y empresas.

Producto de esta falla en el cableado y los sistemas en tierra, el servicio de Internet se encuentra a una menor capacidad que lo habitual. «Está reducida al 50%», reconoció Conatel, que detalló las consecuencias de esta situación.