Encontraron los cuerpos de siete miembros de una familia en un edificio en La Guaira, estaban dentro un carro

Durante la noche de este miércoles, organismos de rescate y voluntarios encontraron los siete cuerpos de la familia de Maru Goncalves, quien los buscó durante 55 días en las residencias Bahía Mar tras los terremotos.

Los siete estaban en un vehículo a punto de salir de vuelta a Caracas cuando el edificio se vino abajo, según informó la reportera Maryorin Méndez a través de sus redes sociales.

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Asimismo, señaló que un drone ayudó a dar con todos ellos y dos cuerpos más. Entre las víctimas se encontraría la hija de Maru, su nieta y otros cinco familiares más.

«Gracias a todas las máquinas que se abocaron a mi pedido de auxilio, a Tylor, el del dron, y a todos los que me ayudaron, reposteando mis videos. Les doy las gracias infinitas de que por fin pude encontrar a mi familia», contó la propia Maru.

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«Estaban en la parte de atrás de los ascensores, pegados de la piscina en el estacionamiento a punto de salir. Dios mediante van a sacar los cuerpos esta noche para yo cerrar este ciclo», añadió.

Para finalizar añadió que esperan sacar más cuerpos de otras personas en las próximas horas.