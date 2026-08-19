VIDEO DESGARRADOR: Trasladan los cuerpos sin reclamar de 40 niños al Cementerio de La Esperanza

Los cuerpos sin reclamar de al menos 40 niños fallecidos en los terremotos del 24 de junio fueron trasladados hacia el Cementerio de La Esperanza, en Carayaca (La Guaira), donde serán sepultados.

Como se puede constatar en un video difundido en redes sociales, los restos de los menores fueron movilizados en varias carrozas fúnebres.

Las mismas fueron adornadas con globos blancos y escoltadas por patrullas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), desde la morgue instalada en el Puerto de La Guaira tras los terremotos.

Se trata de niños cuyos cuerpos no fueron reclamados por ningún familiar tras el desastre. Antes de partir hacia el cementerio, recibieron una despedida marcada por el dolor de quienes participaron en el operativo.

El traslado se suma al proceso de identificación y disposición final de las víctimas. Todo en el marco del proceso, que las autoridades forenses desplegaron desde el 24 de junio, cuando el doble terremoto dejó miles de fallecidos en La Guaira y otras zonas del país.

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La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela volvió a aumentar. Según el balance oficial emitido la tarde de este lunes 17 de agosto, el número de víctimas mortales se elevó a 6.438.

De esta manera, el balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en el país, suma 137 fallecimientos. En cuanto a las personas rescatadas, la cifra se mantiene en 6.462.