Encontraron cuerpos de profesora de Fe y Alegría y de su hija en La Guaira, esto exigen sus familiares

Durante este lunes rescatistas lograron localizar los cuerpos de Carmen Morán, educadora de Fe y Alegría y de su hija Ana Karina Regalado Morán, tripulante de cabina de Conviasa en el edificio Tahití en La Guaira.

Su primo Hjuber Pirela indicó que necesitan máquina para extraerlas. «Ayer pudimos ubicar los cuerpos y sin maquinaria ha sido difícil. Están bajo dos lozas de escombros y ha sido imposible rescatarlas», comentó en conversación con la reportera Maryorin Méndez.

Asimismo, Pirela indicó que ha estado en contacto directo con una hermana de la víctima que se encuentra en Italia. «Cuando las logren sacar, las cenizas las voy a mandar para allá», indicó.

En el lugar se encuentran trabajando rescatistas y voluntarios venezolanos, así como representantes de los Topos de México que quedaron en el país.

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Asimismo, han logrado dar con la ubicación de otros cuerpos. No obstante, ante la falta de maquinaria pesada los trabajos han tardado más de la cuenta.

«Aparte de ellas hay otros vecinos también que están tapiados», precisó Pirela.

En el lugar, también estarían buscando activamente a un doctor que quedó bajo los escombros y cuyo cuerpo se desconoce en qué lugar se encontraría.