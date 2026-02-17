EN VIDEOS: Madres de presos políticos se descompensaron tras 80 horas de huelga de hambre, ya van cuatro casos

Voluntarios trasladaron de emergencia hasta un centro hospitalario a Evelin Quiaro, quien sería la tercera familiar de presos políticos que se descompensa ante la huelga de hambre que se está llevando a cabo en Zona 7 para exigir la liberación de todos.

Quiaro está luchando por la libertad de su hijo, Joel Bravo. Sin embargo, durante la tarde de este martes su cuerpo no pudo más tras 80 horas en huelga de hambre.

En un video compartido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos se puede ver el momento en el que la tuvieron que retirar debido al grave deterioro de su estado de salud.

Los voluntarios informaron que presentó intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general.

OTRO CASO

Posteriormente, Sandra Rosales, familiar de un preso político, también fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica urgente.

«Su cuerpo comienza a fallar debido a la huelga de hambre. Es desgarrador ver como lo familiares de presos políticos comprometen su salud en forma de protesta pacífica para exigir justicia por sus seres queridos», acotó la cuenta de Realidad Helicoide.

#URGENTE 🚨 | EN ZONA 7.📍 Sandra Rosales, familiar de un preso político y miembro de la huelga de hambre, es trasladada para recibir atención médica urgente, ya que su cuerpo comienza a fallar debido a la huelga de hambre. Es desgarrador ver como lo familiares de presos… pic.twitter.com/WsKWDH7NxD — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 17, 2026

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que «el Estado venezolano es responsable del deterioro físico y psicológico que enfrentan estas madres y familiares, como consecuencia de los reiterados anuncios de liberaciones incumplidas».

«Quienes hoy dirigen las instituciones del Estado se convierten en los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela», denunció el Comité.

En ese sentido, exigió atención inmediata a los reclamos justos de estas familias, así como «el cese del desgaste y la revictimización, y la liberación inmediata de todos los presos políticos».