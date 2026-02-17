Venezuela

EN VIDEOS: Madres de presos políticos se descompensaron tras 80 horas de huelga de hambre, ya van cuatro casos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
huelga

Voluntarios trasladaron de emergencia hasta un centro hospitalario a Evelin Quiaro, quien sería la tercera familiar de presos políticos que se descompensa ante la huelga de hambre que se está llevando a cabo en Zona 7 para exigir la liberación de todos.

Contents

Quiaro está luchando por la libertad de su hijo, Joel Bravo. Sin embargo, durante la tarde de este martes su cuerpo no pudo más tras 80 horas en huelga de hambre.

Leer Más

Diosdado Cabello criticó el rechazo de Interpol a la orden de captura contra Edmundo González, esto dijo
Buscan a Mía, la perrita que se perdió en el Metro de Caracas
¿Puede el Estado venezolano pagar salarios de $100? Esto es lo que dice un experto

En un video compartido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos se puede ver el momento en el que la tuvieron que retirar debido al grave deterioro de su estado de salud.

LEA TAMBIÉN: PLATAFORMA UNITARIA EXIGE UNA AMNISTÍA «VERDADERA, INTEGRAL Y EFECTIVA» EN EL PAÍS

Los voluntarios informaron que presentó intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general.

OTRO CASO

Posteriormente, Sandra Rosales, familiar de un preso político, también fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica urgente.

«Su cuerpo comienza a fallar debido a la huelga de hambre. Es desgarrador ver como lo familiares de presos políticos comprometen su salud en forma de protesta pacífica para exigir justicia por sus seres queridos», acotó la cuenta de Realidad Helicoide.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que «el Estado venezolano es responsable del deterioro físico y psicológico que enfrentan estas madres y familiares, como consecuencia de los reiterados anuncios de liberaciones incumplidas».

«Quienes hoy dirigen las instituciones del Estado se convierten en los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela», denunció el Comité.

En ese sentido, exigió atención inmediata a los reclamos justos de estas familias, así como «el cese del desgaste y la revictimización, y la liberación inmediata de todos los presos políticos».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

ciudadanos
Detuvieron a tres personas tras video viral de contaminación con tánganas desde yate en Morrocoy
Venezuela
Ordenan investigar la trifulca que se armó en plena cinta costera de La Guaira durante Carnaval
Venezuela
Maduro
Próxima audiencia de Maduro y Cilia Flores será el 26Mar, esto es lo que se sabe
EEUU