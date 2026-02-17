Plataforma Unitaria exige una amnistía «verdadera, integral y efectiva» en el país

(EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este martes que la amnistía actualmente en proceso de discusión por parte del Parlamento sea «verdadera, integral y efectiva» y que haya una liberación «plena» de todos los presos políticos.

«Una amnistía que excluye a presos no es amnistía. Una amnistía que condiciona, que limita, que selecciona a quién alcanza y a quién no, no es un acto de justicia, es administración del castigo», dijo la coalición en la red social X.

El proyecto de ley de amnistía, aunque está planteado desde 1999, detalla diez eventos de coyuntura política, lo cual ha sido criticado por diversas ONG porque, aseguran, deja por fuera a cientos de presos políticos, incluyendo militares.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aplazó para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que establece que quienes quieran acogerse a la amnistía deben ponerse «a derecho», es decir, presentarse ante el sistema de justicia.

PLATAFORMA UNITARIA PIDE LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

Venezuela, a juicio de la PUD, necesita «libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas», así como «el fin real de la persecución y garantías para que los exiliados puedan regresar sin miedo».

«No se puede hablar de reconciliación mientras se mantienen intactos los mecanismos normativos y el aparato represivo que encarceló, inhabilitó y desterró a miles de venezolanos. No se puede presentar como solución un instrumento que deja en manos de las mismas estructuras que persiguieron la posibilidad de la libertad», indicó.

En ese sentido, aseveró que la libertad «no puede depender de interpretaciones discrecionales ni de filtros políticos».

«El país ya ha sufrido y esperado demasiado», agregó.

LA LEY DE AMNISTÍA

La propuesta de ley de amnistía se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas excarcelaciones.

Desde el pasado sábado, un grupo de mujeres permanece encadenado y en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes, y algunas de ellas ya han sufrido problemas de salud.

Según la ONG Foro Penal, aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el 8 de enero.

Esta organización, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, llamó el jueves a no rendirse si la ley de amnistía «no cumple con las expectativas».

EFE