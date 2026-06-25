EN VIDEOS: Envían camiones con insumos a La Guaira, piden no ir a la ‘zona cero’ en vehículos particulares

Camiones cargados de insumos y suministros bajaron esta tarde a La Guaira para atender a los afectados por los intensos terremotos que sacudieron la zona norte del país. Las autoridades piden no ir en vehículos particulares.

En redes sociales circularon videos de camiones cargados de suministros rodando en la Autopista Caracas – La Guaira, en el sentido litoral. Se desconoce el cargamento que desplazaban los vehículos.

Organizaciones civiles y las propias autoridades han establecido centros de acopio en distintas zonas de Caracas. Se quieren alimentos no perecederos, ropa, herramientas de rescate y medicamentos.

NO BAJAR A LA GUAIRA

Ciudadanos han manifestado su voluntad de ir a La Guaira para llevar insumos o colaborar en las operaciones de rescate. Sin embargo, las autoridades instaron a no desplazarse al litoral en vehículos particulares.

Jonathan Quantip, líder de los paramédicos del Ministerio de Transporte, mejor conocidos como Ángeles de la Autopista, dejó un claro mensaje: «No intenten bajar a la Guaira. Dejen que los organismos competentes laboren».

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«Necesitamos que entiendan que no deben bajar al litoral las personas que no organismos de respuesta de emergencia. No deben bajar al litoral central. Está cerrada la autopista; no hay paso. Lo que van a hacer es obstaculizar la ayuda y la respuesta», dijo Quantip.

Hasta las 6:30 de la tarde, las autoridades nacionales confirmaron oficialmente 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. Más de 200 personas están atrapadas entre los escombros.