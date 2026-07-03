EN VIDEO: Siguen trabajando para rescatar a niño de nueve años en La Guaira, volvió a dar otra señal de vida

Rescatistas venezolanos y españoles intensificaron este viernes los trabajos para intentar rescatar a Fabio Ignacio Bastardo, un niño de 9 años, que sigue dando señales de vida desde los restos de un edificio derrumbado en La Guaira, tras nueve días de los terremotos.

El padre del pequeño destacó que esta misma madrugada volvió a dar otra fe de vida. «Cuando todo está calmado yo lo llamo y él hace la señal, sigue vivo, pero para acceder es super complicado».

«Anoche dio otra fe de vida, por eso estuvimos trabajando desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta más no poder, porque para acceder está casi imposible. El niño sigue vivo y está sufriendo», añadió.

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PROBLEMAS CON RESCATISTAS DE MÉXICO

Por otra parte, denunció que han tenido problemas con rescatistas internacionales. «Equipos internacionales han venido, comprueban la fe de vida, pero a las horas cuando se les complica el trabajo vienen con su cara lavada a decir que el niño está muerto».

«Nosotros tuvimos un problema con la delegación de México, que dieron fe de vida de más de nueve personas, entonces se inventaron que estaba temblando de nuevo, que el edificio que está al lado se iba a caer y mandan a todos a correr, pero a los 30 segundos, dan una vuelta y se toman una selfie. Eso es para mí una falta de respeto, porque ellos no pueden tirarse un selfie y sonreír en medio de la desesperación de las personas», indicó.

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Por su parte, el reportero Román Camacho dio otra versión sobre la retirada de los equipos internacionales. Durante una conversación para Shirley Radio, comentó que los rescatistas iban a usar maquinaria pesada para retirar una columna. No obstante, advirtieron que esto era riesgoso porque la estructura podía colapsar, ante esto los familiares se opusieron, por lo que los rescatistas internacionales terminaron retirándose, dejando en el lugar únicamente a equipos nacionales y voluntarios, quienes están retirando los escombros de manera manual.

DESPLIEGUE DE DRONES Y PERROS

Este viernes rescatistas españoles desplegaron drones con sensores térmicos y perros para corroborar las señales de vida.

El menor se encontraría aproximadamente a seis metros de distancia de los rescatistas, entre ellos procedentes de El Salvador y Argentina. El edificio de 12 pisos colapsó en la localidad de Caraballeda.

Un efectivo del Ejército dijo a EFE que sospechan que el niño está junto a una persona fallecida, que podría ser su madre. Además, sospechan que en el lugar podrían haber otras seis personas además del menor.