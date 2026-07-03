«Es momento de trabajar en favor del país»: El contundente mensaje del topo mayor mexicano a todos los venezolanos

El rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como el topo mayor, le envió un mensaje de esperanza a todos los venezolanos, y les hizo saber que después de esta tragedia el mundo está con ellos y viene mucho trabajo por delante.

«Venezuela no es no más catiritas bonitas, son muchachos, es gente de campo, trabajadores; son la gente que vivía aquí y murió, y (otros) han sobrevivido», dijo durante una conversación con la Miss Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz.

«Ahora el país está sufriendo una catarsis. Venezuela es un árbol muy fuerte, con raíces muy profundas, un tronco muy fuerte; ese tronco son ustedes, y las ramas hacia el futuro son los proyectos de tu país. A ustedes yo les pido que se mantengan unidos, fuertes, trabajando. Ustedes son el futuro, los jóvenes», añadió.

Asimismo, destacó la unidad que tiene el mundo en torno a la ayuda para Venezuela. «Nosotros formamos parte de un todo y estamos movidos aquí porque el espíritu nos pone. A mí, como me ves, esto es la cáscara. Yo soy parte de ese espíritu, y ese espíritu está ahorita presente en todos ustedes».

«Es momento de trabajar en favor de Venezuela. Es donde se rompieron las barras, es donde tú puedes abrazar a cualquier gente de la calle y vas a sentir cómo su corazón vibra y ellos van a sentir tu corazón», agregó el Topo Mayor.

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«Venimos de México pero es lo mismo, somos humanos, nos une mucho: culturas, lenguas, religión. Llegó una niña y me dio esta gorra; yo tengo normalmente un sombrero que traje de Sudáfrica, pero ella me lo dio desde que llegué y es la representación del terremoto de acá en La Guaira. Es la representación de la unidad de ustedes, de los jóvenes, de los viejos, de la gente de las costas, de las montañas, de todo el mundo», continuó.

Además, reconoció a los voluntarios que se han sumado a esta causa. «Ahorita estamos aquí reunidos y no nada más Venezuela, sino Latinoamérica. Ahorita vino gente de Brasil que manejó por tres días. Vienen de Estados Unidos —de los topos—, de Argentina… pero lo que quiero que sepas es que todos somos uno. Diferentes lenguas, diferente color, diferente religión, pero un solo corazón».

«Dile, por favor, a tu gente que no están solos. Dile que en México estamos bien presentes porque a mí la gente creo que me conoce; en mi país saben que estamos acá y que tenemos la representación de mi país. Cuenten con nosotros», pidió.

«A mí me dicen: ‘Oye, ¿y tú por qué no duermes?’. Le digo: ‘Porque el espíritu tomó posesión de mí’. Me dicen: ‘Oye, casi no comes, ¿no tienes hambre?’. Es que no vine a comer, no vine a un banquete, no vine a un evento social. ‘¿Quién te invitó?’. Nadie, porque cuando tu hermano necesita ayuda no te invitan, vas porque tu corazón te impulsa. Venezuela ahora está siendo apoyada por el espíritu, por gente que venimos de todos los lados, y todos los venezolanos fueron convocados por una sola causa: por el amor, por echarle la mano al hermano», concluyó.