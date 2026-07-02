EN VIDEO: Ruddy Rodríguez regresó al país junto a un grupo de voluntarios para ayudar a víctimas de los terremotos

La actriz venezolana Ruddy Rodríguez regresó al país, pero en esta ocasión para llevar a cabo labores de voluntariado para ayudar a las víctimas de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Rodríguez llegó acompañada de un equipo de voluntarios quienes ya se encuentran desplegados.

«Estamos entrenados, no solamente para ayudar en catástrofes, estuvimos en el Catrina en 2005, en Guayaquil en 2016, en Haití en 2010, Chile 2010 y 2015. En Japón también estuvieron los voluntarios. Estuvimos aquí cuando el deslave del 99. Ha habido presencia de los voluntarios. Entregamos la ayuda que sea, para el que la necesita, desde cargar escombros, repartir, formar centros de acopio», dijo.

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«La vida se divide entre dos, los que hacen algo y los espectadores de la vida. Nos toca hacer todo lo que nos toque a hacer a cada uno de nosotros», dijo Rodríguez durante una rueda de prensa.

Asimismo, señaló que esperan llevar a cabo un trabajo a largo plazo.

«Esto es el comienzo, no es para estar un ratico e irse. En estos momentos hay casi 400 voluntarios distribuidos entre Caracas y La Guaira. Han venido junto con los topos. Mañana esperamos 78 colombianos, han llegado de Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Israel y México», concluyó.