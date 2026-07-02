EN VIDEO: Joven cubrió a su hermana de 15 años cuando colapsó edificio en pleno terremoto, solo ella logró sobrevivir

En las últimas horas ha salido a la luz una emotiva historia de sacrificio en medio de los terremotos que devastaron al país, donde un joven de 21 años llamado Eduardo se abalanzó para cubrir a su hermana de 15 años cuando el edificio comenzó a colapsar.

Ambos se encontraban en su residencia en Playa Grande en La Guaira cuando los terremotos los sorprendieron. El edificio empezó a colapsar y como un último acto heroico, el joven cubrió a su hermana Nathaly pocos segundos antes de que varias vigas les cayeran encima.

Nathaly fue rescatada después de varias horas con un pronóstico reservado por quedar en coma con varios órganos comprometidos. Sin embargo, se ha recuperado considerablemente.

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Desde la cama del hospital, Nathaly entre lágrimas reveló que su hermano se logró despedir de ella antes de morir. «Me dijo que me quería, que mi mamá era la mejor mamá del mundo. Volteó su cara, para que yo no lo viera fallecer y murió allí».

«Aquí ustedes me ven hablando y optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano y además que nosotros éramos una familia de tres que éramos para arriba y para abajo juntos. Prácticamente, mi hermano me crio y a mí me duele mucho. Pero como decía mi hermano, con la frente en alto y de esta vamos a salir», añadió.

Actualmente, se encuentra recuperándose en un centro de salud en Caracas.