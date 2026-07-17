Venezuela

EN VIDEO: Revelaron como se vive en uno de los refugios de damnificados por los terremotos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
refugios

La periodista británica Catherine Ellis mostró lo que se vive en uno de los refugios que alberga a cientos de sobrevivientes damnificados de los terremotos del pasado 24 de junio.

«Me uní a un viaje con el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela a dos refugios temporales en Caracas para víctimas de terremotos. Estos dos eran campamentos administrados por el Estado para 208 y 159 personas», indicó la comunicadora.

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La mayoría de las personas que allí se encuentran provienen de La Guaira y perdieron sus hogares. En el clip se muestra parte del proceso de registro, que incluye captahuellas, así como un espacio destinado para evaluaciones médicas sencillas.

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Dentro de las instalaciones del campamento se puede ver un comedor, así como espacios para que los niños jueguen futbolito, un espacio de lavandería y baños portátiles.

La zona de los dormitorios se divide en varias carpas, donde cada una alberga alrededor de seis camas literas. Además, todas cuentan con servicio de wifi completamente gratuito.

Los encargados del lugar destacaron que no ha habido problemas de convivencia y más bien entre todos se están ayudando para intentar salir adelante.

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