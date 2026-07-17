¿Imagen del Nazareno sufrió daños? Desmienten que la Basílica Santa Teresa vaya a ser demolida tras «etiqueta roja»

La Basílica Santa Teresa es uno de los templos más visitados por los caraqueños y tras los devastadores terremotos del 24 de junio, su infraestructura sufrió muchos daños.

El párroco de la Basílica Santa Teresa, Armelim De Sousa Andrade, explicó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital los daños en la iglesia.

«La Basílica Santa Teresa sufrió bastantes daños a causa de los dos terremotos. Tiene afectaciones en algunas paredes, en arcos, bóvedas, y en las cúpulas. La arquitectura de la basílica es muy particular porque es una iglesia que tiene 16 cúpulas pequeñas, dos medianas y una grande que es la que identifica donde estuvo la cruz que se vio curvada o doblada hace algunos meses», indicó.

Destacó que durante el terremoto en la iglesia «se cayeron muchos pedazos de frisos, de elementos de decoración, mampostería, porque son los elementos que están un poco más sueltos y con un movimiento de este tenor pueden caer, pero son cosas que se pueden restablecer».

LAS INSPECCIONES

El padre Armelim De Sousa aseguró que tras los eventos sísmicos han tenido tres inspecciones.

«En primer lugar vino el vicario de la Arquidiócesis de Caracas encargado de las estructuras, el padre Néptali Balza, quien es ingeniero civil además de sacerdote, e hizo conmigo una inspección cercana en todos los lugares donde se vio más afectada, vimos todos los lugares donde hubo grietas o fisuras o algo de compromiso de la estructura. El padre dice que hay daños, pero que no hay nada que haga pensar que la iglesia tenga que ser demolida o que se pueda caer alguna de las estructuras, elementos o parte de la iglesia», comentó.

Asimismo, señaló que una segunda inspección la realizaron los bomberos de Caracas. «Ellos revisaron los techos, las cúpulas, los lugares más comprometidos. Colocaron una etiqueta verde diciéndonos que se puede volver a usar poco a poco y que esperemos un tiempo y que la iglesia no tiene ningún compromiso mayor», dijo.

Sin embargo, la tercera inspección la hizo un equipo de Funvisis. «Esa inspección no fue tan exhaustiva, pero ellos colocaron una etiqueta roja», apuntó.

«Por lo tanto tenemos tres inspecciones y hay disparidad en las opiniones. Pero lo que se coincide es que nada tiene que ser demolido, lo que hay que hacer es reparar y rehabilitar. Eso es lo que pensamos hacer, vamos a esperar el tiempo prudente que están pidiendo de no comenzar ninguna reparación. Cuando sea declarado la posibilidad de poder comenzar a restablecer los espacios, iremos poco a poco reparando y buscando ayudas en empresas privadas, benefactores, también del Estado si es posible», afirmó.

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Además, el párroco recalcó que la basílica Santa Teresa fue declarada monumento histórico nacional en 1959. Por lo que consideró que es importante contar con el aval del Instituto de Patrimonio Cultural.

«Hasta ahora no hemos tenido ninguna visita, ni ninguna comunicación con este ente. Pensamos también hacerlo para tener su propia opinión de la condición en la que está la edificación eclesiástica. Y contar con el aval para poder entonces buscar estas ayudas para la rehabilitación de la basílica», agregó.

EL NAZARENO DE SAN PABLO

Por otra parte, el padre Armelim De Sousa se pronunció sobre la imagen del Nazareno de San Pablo.

«La imagen es tan querida por los feligreses caraqueños y es la devoción más grande en nuestra ciudad capital, está intacta, está segura y a buen resguardo. Su camarín que tiene paredes de vidrio fueron afectadas y se quebraron, pero ya los restablecimos. Hemos estado haciendo pequeñas obras de reparación en cosas que son muy puntuales. Y que nos permite ir adelantando parte de estos arreglos que son necesarios», expresó.

Resaltó que la imagen del Nazareno de San Pablo ha sido colocado para la devoción de los fieles en la puerta lateral que da a su altar.

«Todos los días estamos abriendo desde temprano para que las personas puedan tener este encuentro siempre tan íntimo y tan cercano con esta imagen tan querida. Y que la gente estaba muy preocupada por saber su estado», manifestó.

Por último, recordó que desde el 26 de junio están celebrando las misas en las áreas externas frente a la entrada de Santa Ana.

«Esto permitiendo que la gente pueda vivir y celebrar su fe, participar en la santa misa, recibir la sagrada comunión. Y sentir esta cercanía en la iglesia en un momento de tanta angustia, incertidumbre y necesidad espiritual», dijo.