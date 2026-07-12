EN VIDEO: Reportaron milagroso rescate de un perrito con vida tras 16 días bajo los escombros

Aunque han pasado más de 15 días desde los terremotos y contra todo pronóstico, recataron a un perrito llamado Apolo, debajo de los escombros del edificio Punta Brisa, en Caraballeda.

Al can, de la raza bulldog francés, lo atendieron los rescatistas y luego un grupo de veterinarios que presta servicios en La Guaira.

A través de las redes sociales se difundió un video del animalito recibiendo los primeros auxilios e hidratación, luego de pasar 16 días sin alimento ni agua.

A simple vista se observa que el perrito está consciente, a pesar del tiempo transcurrido. En otra parte del video, aparece el dueño de Apolo, quien agradeció la labor de los rescatistas que no se rindieron.

Destacó que desde a tragedia no se cansó de publicar por las redes que buscaba a su mascota, hasta que finalmente lo tiene consigo.

Igualmente, uno de los rescatistas habló al respecto y afirmó que nunca se rindieron. Dijo que van a permanecer en las zonas de desastre, en busca de cuerpos o de algún vestigio de vida. “Estamos aquí, trabajando con lo poco que tenemos”, expresó.

El caso de Apolo se une al de decenas de mascotas que fueron rescatadas con vida en numerosos edificios en La Guaira.