EN VIDEO: ¿Qué significa la D marcada en edificios colapsados en La Guaira? Esto dijo un rescatista

Más de cien edificios colapsaron en La Guaira durante el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Organismos de emergencias, tanto nacionales como internacionales, se mantienen desplegados en la entidad

Al cumplirse una semana del doble terremoto, rescatistas han revisado los escombros de distintos edificios. Al retirarse del lugar, algunos escriben una D en los muros o en la entrada de la infraestructura.

Javier Rodes, coordinado del equipo de rescate de España, habló con los medios de comunicación desde la llamada ‘zona cero’. Al ser consultado sobre la D escrita en los edificios, fue contundente: «Significa muertos en inglés (deceased only)»

«La gran mayoría la tienen marcada. Nosotros estamos ahora haciendo un repaso. Ya mañana (jueves) salimos de la zona. Estamos haciendo el repaso para ofrecerle perros de búsqueda a los equipos que no tienen», detalló en un video publicado por la periodista Maryorin Méndez.

DETALLES DE LOS GRAFITIS

Además de la D, los edificios también cuentan con otra serie de mensajes escritos en código en sus puertas. Por ejemplo, si hay sobrevivientes entre los escombros, se escribe una L, por la palabra inglesa live (vivo).

«(Se escribe) el nombre del equipo que interviene en la búsqueda, el número de personas de víctimas atrapadas y de ellas el número de vivas y muertas, y los riesgos que tenga la zona», explicó Rodes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL IMPRESIONANTE MONTO PRELIMINAR EN PÉRDIDAS QUE DEJÓ EL DOBLE TERREMOTO Y CUÁNTO COSTARÁ LA RECONSTRUCCIÓN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maryorin Méndez 🌷 (@maryorin_mendez)



Este sistema de comunicación fue creado por el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red coordinada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) de equipos especializados en búsqueda y rescate urbano.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.