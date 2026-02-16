Venezuela

EN VIDEO: Llegó a Maiquetía otro avión con 110 deportados desde EEUU, venían desde Miami

venezolanos deportados

Un nuevo vuelo llegó este lunes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 110 venezolanos deportados desde Estados Unidos.

El avión venía procedente de Miami, Florida. Al lugar acudieron los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes.

«Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero», indicó.

¿CUÁNTOS VENEZOLANOS VENÍAN EN EL AVIÓN? 

De acuerdo al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en esta oportunidad llegaron al país 92 hombres y 15 mujeres. Además, se registró un adolescente de sexo masculino y dos niños

Este corresponde al vuelo 112 de la Gran Misión Vuelta a la Patria que aterriza en Maiquetía.

