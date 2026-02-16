Agencia Europea de Seguridad Aérea retiró recomendación de evitar volar a Venezuela, estas serán las fechas que volverán las aerolíneas

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) retiró la recomendación de no volar en el espacio aéreo de Venezuela.

Esta medida que exhortaba a las aerolíneas de ese continente a no surcar los cielos venezolanos estaba vigente desde el mes de noviembre ante la tensión que había entre Venezuela y los Estados Unidos. Esta situación dejó varados a miles de venezolanos en Europa que no tenían los recursos para regresar, debido al incremento en el precio de los pasajes y a la necesidad de hacer escala en otro país.

Con el levantamiento del exhorto, las compañías aéreas europeas podrán retomar su actividad comercial en el país de manera regular. Está previsto que el primer vuelo tras la reanudación se dé este propio martes a cargo de la compañía Air Europa.

Mientras tanto, Plus Ultra reveló que tiene previsto que su vuelo de reanudación se haga el 3 de marzo.