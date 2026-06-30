EN VIDEO: La ovación que recibieron miembros de Protección Civil, rescataron a 70 personas con vida el 29Jun

En medio del cansancio, la desolación y la angustia tras cumplirse cinco días de la tragedia, funcionarios de Protección Civil reportaron que durante este lunes lograron rescatar a 70 personas.

«Protección Civil acaba de decirnos que rescataron a 70 personas con vida», informó la creadora de contenido Lili Abdo.

En el video se puede ver a los dos jóvenes rescatistas de Protección Civil dándose un abrazo por el trabajo realizado mientras una pequeña sonrisa de esperanza invade sus rostros mientras todos los presentes los aplauden por el trabajo que han venido realizando para salvar el mayor número de vidas posibles.

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«Los verdaderos héroes, se merecen todo lo bueno», escribió un usuario en redes sociales, mientras que otro añadió: «Con el corazón roto como el resto de los venezolanos, estos héroes están dejando todo de sí para que las víctimas renazcan. hoy cientos de familias abrazan a sus seres amados gracias a ustedes».

Hasta este 29 de junio las autoridades reportaron de manera oficial las siguientes cifras: