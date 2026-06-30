EN VIDEO: Hallaron con vida a un hombre bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande

Luego de seis días de la tragedia que enlutó a todo el mundo tras los terremotos en Venezuela, los equipos de rescate, tanto nacionales e internacionales, siguen trabajando a toda velocidad para encontrar a los sobrevivientes que aún se encuentran bajo los escombros.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que sus equipos han logrado llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado entre los escombros en el centro comercial Galerías Playa Grande.

Nuestros equipos han logrado llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado entre los escombros, en el centro comercial Galerías Playa Grande. Ya se estableció contacto con él, en este momento, se le está suministrando agua a través de una manguera… pic.twitter.com/rYxdF3iQLs — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

«Ya se estableció contacto con él, en este momento, se le está suministrando agua a través de una manguera mientras continúan las labores para lograr su rescate. Seguimos trabajando sin descanso y con la esperanza de ponerlo a salvo», indicó.

Por su parte, la Cruz Roja de Venezuela, de la mano con rescatistas nacionales e internacionales, ayudan para sacar a Gil de los escombros.

«Estamos trabajando en conjunto para lograr su rescate con equipos preparados para extraerlo y atenderlo. Estamos a un metro de Hernán Gil. Esperamos que Hernán pueda salir luego de estar cinco días atrapado bajo los escombros», indicó.