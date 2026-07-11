Difunden un nuevo video del momento en que colapsaron los edificios en Caraballeda durante los terremotos del 24JUN

A través de las redes sociales se difundió otro video en el cual se puede ver las imágenes de la devastación de los terremotos del 24 de junio sobre Caraballeda, en La Guaira. Se trata de la grabación de una cámara de seguridad que capta, en una panorámica más amplia, el colapso de los edificios en la parroquia Caraballeda de la entidad litoralense.

A diferencia de otros materiales difundidos en las redes, en este caso se puede ver claramente la diferencia entre el primer terremoto de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5.

En un primer momento, se aprecia que el movimiento se produce en una especie de onda y luego, el segundo, se ve el movimiento de rebote.

Causa gran impresión el ruido de ambiente que se escucha, una especie de zumbido. Luego se observa cómo van cayendo los edificios y el polvo que se va levantando, hasta que se ve todo completamente cubierto, como si se trata de una explosión.

Los comentarios de los usuarios destacan que, en Caracas, por ejemplo, los sismos duraron en total un minuto.

Asimismo, hay quienes comentan que no sintieron dos sismos por separado, sino que no pudieron diferenciar un movimiento de otro.

Los terremotos del 24 de junio causaron, según cifras oficiales, 4.333,además de 16.740 heridos y 6.462 rescatados.