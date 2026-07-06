EN VIDEO: Hallaron cuerpos de un bebé y sus padres en residencias Caribe, una perrita habría alertado a rescatistas

Organismos de seguridad encontraron este lunes los cuerpos de un bebé y sus padres, quienes murieron bajo los escombros del conjunto Residencial Caribe en La Guaira.

Funcionarios de Bomberos y de la Policía Nacional Bolivariana están realizando la recuperación. Los uniformados extrajeron en primera instancia al bebé y posteriormente comenzaron los trabajos para sacar los cuerpos de sus padres.

«Hasta el momento no ha habido una identificación positiva», informó el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

«Ya los colocaron en el grupo de WhatsApp del edificio, vivían en el piso cuatro», indicó un vocero de los organismos de seguridad.

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Este mismo uniformado, detalló que dieron con estas víctimas gracias a una perrita que se encontraba con vida en el piso tres.

Este domingo, ingresaron al edificio tras escuchar sus ladridos y la enviaron con el equipo veterinario de la PNB en Caracas para que recibiera la atención correspondiente tras más de una semana atrapada.

Sin embargo, durante el rescate de la perrita los uniformados percibieron el olor que desprendían los cuerpos de las víctimas, por lo que comenzaron a buscar hasta que dieron con el lamentable hallazgo.