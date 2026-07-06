Emotivo video: Niño se reencontró con los rescatistas colombianos que lo sacaron de los escombros en La Guaira

Un niño de 11 años se reencontró con los integrantes de USAR COL-1, el equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano que lo sacó con vida de los escombros en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio.

En compañía de su padre, el menor le agradeció a los rescatistas por mantener la búsqueda y labores hasta lograr el rescate.

El pequeño, identificado como Moisés Calzadilla, abrazó al equipo al verlos nuevamente. De acuerdo con un comunicado publicado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), el reencuentro ocurrió entre abrazos, sonrisas y obsequios.

Durante el encuentro, los integrantes del grupo le entregaron los distintivos que portan en sus uniformes.

¡Moisés se abrazó con sus héroes! Moisés Calzadilla, el niño de 11 años atrapado bajo toneladas de escombros en La Guaira, Venezuela, y su padre, Lázaro Rubio, se reunieron con miembros del USAR COL-1, equipo élite que rescató al menor luego de pasar dos días debajo de los… pic.twitter.com/LQHgLgtTi0 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 6, 2026

No obstante, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el padre en medio de los agradecimientos se quebró en llanto al recordar que su esposa no logró sobrevivir.

RESCATE DE MOISÉS

El operativo para sacar al menor duró siete horas. Los rescatistas usaron cámaras de búsqueda y mantuvieron contacto verbal permanente con el niño durante toda la maniobra para brindarle tranquilidad y mostrarle su apoyo en medio de este proceso tan complicado.

¡El milagro en La Guaira! Uno de los momentos más emotivos de esta misión fue el rescate de Moisés, un niño de 11 años que permaneció dos días debajo de los escombros. Tras localizarlo, los rescatistas colombianos trabajaron durante seis horas para mantenerlo con vida y lograr… pic.twitter.com/iyObZTw9ZL — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 6, 2026

El niño estaba a cuatro metros de profundidad cuando el equipo logró ubicarlo.

Ricardo Hustado, subdirector para el Manejo de Desastres de Colombia, informó que los rescatistas ya están en Colombia. «Fueron 192 horas continuas de búsqueda y rescate en La Guaira. 63 rescatistas y cuatro binomios caninos pusieron sus capacidades y conocimientos al servicio de las familias damnificadas por el terremoto en Venezuela».

«Regresan tras ocho días de trabajo ininterrumpido y más de 192 horas de operaciones en Venezuela. Nuestros 63 rescatistas y cuatro binomios caninos desplegaron todas sus capacidades técnicas en La Guaira, allí intervinieron seis sectores priorizados, inspeccionaron 44 sitios y evaluaron 20 estructuras colapsadas», reportó.