EN VIDEO: Exdiputado José Guerra regresó al país, esto dijo al apegarse a la amnistía tras siete años de exilio

El economista José Guerra, exdiputado de la Asamblea Nacional del 2015, anunció este jueves que regresó a Venezuela, luego de apegarse a la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática que ha facilitado la liberación de cientos de presos políticos.

Guerra publicó en sus redes sociales un video grabado desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira. Fue recibido por el diputado Pablo Pérez, de Unión y Cambio; Richard Casanova y Julio Celini.

«Vuelta a la patria, como dijo Pérez Bonalde. Siete años alejado de mi entrañable patria, de mi querido país. Siete años de exilio por cargos e imputaciones que nunca tuvieron ninguna razón de ser. Pero eso es el pasado», dijo Guerra.

El economista aseguró que regresó al país «con ánimo propositivo», con el objetivo «construir» una mejor Venezuela. En tal sentido, Guerra explicó que presentará «ideas concretas» para «contribuir a la salida política que el país espera».

«Aquí llegamos con propuestas para ayudar a los venezolanos y a nuestro país a salir de la crisis. Y a eso me voy a dedicar: a contribuir a que este país, nuestro país, salga de esta crisis tan grande en la cual está sumido», indicó Guerra en el video.

GUERRA SE APEGÓ LA AMNISTÍA

El exdiputado acompañó el video con un breve mensaje en la publicación, en donde recordó que llegó a contar con dos órdenes de captura, una de 2019 y otra de 2025. Ante este escenario, se apegó a la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional hace unos meses.

«Solicité la amnistía y me otorgaron un salvoconducto del tribunal al cual me presentaré. También un salvoconducto para viajar porque mi pasaporte expiró y no he podido obtenerlo», concluyó Guerra.

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Guerra se suma a los distintos dirigentes opositores que han retornado del exilio en los últimos días. Entre ellos destacan Lester Toledo, Carlos Ocariz y, también este miércoles, Roberto Marrero.