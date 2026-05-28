Dirigente opositor Roberto Marrero regresó al país: Así fue su llegada al aeropuerto de Maiquetía

El dirigente opositor y expreso político, Roberto Marrero, regresó este jueves a Venezuela tras pasar varios años en el exilio.

Al arribar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el opositor pasó los controles migratorios sin inconveniente y fue recibido por Luis Florido, con quien se dio un abrazo.

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ROBERTO MARRERO REGREGÓ AL PAÍS

«La cédula puede vencerse. El pasaporte también. Pero la fe, la esperanza y esas ganas de cambiar mi país jamás se vencen», había indicado Marrero en sus redes.

Asimismo, expresó que «así como cada noche en el Helicoide, me repetía hoy no salí en libertad, pero saldré mañana, también me repetí durante todos estos años en el exilio que si hoy no podía regresar a Venezuela, será mañana. Así pasaron más de siete años… hasta que llegó ese mañana».

🚨#AHORA | El dirigente político Roberto Marrero (@ROBERTOMARRERO) regresó a Venezuela tras más de siete (7) años en el exilio. El dirigente opositor llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y fue recibido por familiares y amigos. pic.twitter.com/P9W1aucd4Q — El Click (@elclickve) May 28, 2026

«Regreso a sumarme al plan de 3 etapas que nos lleve a una transición democrática, hacer política y también sacarme la cédula por cierto», apuntó.

Roberto Marrero salió del país tras ser liberado en septiembre de 2020. Esto luego de haber permanecido un año y medio detenido en los calabozos del Helicoide en Caracas.