Gobierno elevó a más de 4.500 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24Jun

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes que el número de fallecidos por los devastadores terremotos del 24 de junio ascendió a 4.561, mientras que los heridos se mantienen en 16.740.

En su cuenta de Instagram, compartió el nuevo balance que da cuenta además de 6.462 personas rescatadas de entre los escombros, aunque no se refleja la cifra de personas desaparecidas.

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Hasta la fecha, el territorio ha registrado también una cifra de 1.254 réplicas. Asimismo, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 edificaciones totalmente colapsadas por el doble sismo. Esta destrucción ha dejado a 17.907 personas sin vivienda.

Para hacer frente a la emergencia, el Gobierno venezolano habilitó 107 campamentos transitorios, los cuales ya albergan a 20.231 ciudadanos que lo perdieron todo. Hasta el momento, 128.324 familias han recibido atención integral.

En el ámbito de la salud, el personal médico ha asistido a un total de 33.085 pacientes afectados por los terremotos. Con respecto a la logística de suministro, el Estado aseveró que ya ha distribuido 19.676.197 litros de agua potable y 10.063 toneladas de alimentos.

El balance también destaca que 30.989 efectivos de seguridad y protección civil se encuentran desplegados en las zonas más críticas, apoyados de cerca por un ejército de 30.692 voluntarios de la sociedad civil.

De igual forma, la comunidad internacional ha respondido de manera inmediata al llamado de auxilio, enviando a 2.471 rescatistas internacionales, aportando equipos especializados y experiencia en estructuras colapsadas para intentar dar con más sobrevivientes.