EN VIDEO: Detuvieron a 10 personas por intentar saquear propiedades en La Guaira que se habían derrumbado

10 personas fueron aprehendidas por intentar saquear propiedades en La Guaira que se derrumbaron tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

El secretario de seguridad ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, informó este miércoles que entre los detenidos hay hombres y mujeres.

«Resultaron capturados por efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) luego de ser sorprendidos cuando intentaban vandalizar algunas propiedades ubicadas en Caraballeda y que fueron derrumbadas por el doblete sísmico», indicó.

Asimismo, sostuvo que la mayoría de estas personas capturadas son de Caracas. Al tiempo que acotó que fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

Por último, hizo un llamado a la población «a ser solidarios en tiempos tan difíciles como estos y evitar este tipo de acciones, que son castigadas por la ley».

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LA RECONSTRUCCIÓN EN LA GUAIRA

Un ingeniero estructural israelí que integra la misión internacional desplegada en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio se pronunció sobre las posibilidades de reconstrucción de la entidad regional y los factores que, a su juicio, determinarán su futuro.

Avi Cohen, responsable académico principal del equipo israelí, ofreció su evaluación tras recorrer durante varios días las zonas más afectadas por los sismos, de acuerdo con una entrevista citada por Infobae.

Cohen, especializado en diseño antisísmico, explicó que la clave está en identificar el punto débil de cada zona, ya sea el suelo, el método constructivo u otro factor.

Ante la pregunta, después de recorrer las zonas afectadas, sobre si cree que La Guaira tiene futuro, respondió afirmativamente.

«Totalmente. Esta franja de la costa tiene una belleza extraordinaria. Lo que hay que entender como ingenieros es cuál es el punto débil de esta zona. Si es el suelo, si es el método de construcción o si existe otro factor. Hoy en día existen tecnologías y métodos de cálculo que permiten construir incluso en terrenos complejos. La ciencia existe; solo hay que entender el problema y adaptar correctamente el diseño», explicó.

Asimismo, descartó la idea de muchos venezolanos de abandonar masivamente La Guaira y convertirla solo en una región para su explotación turística.

«No. Todo tiene solución. Yo trabajo diseñando construcciones antisísmicas y sabemos que es posible construir de manera segura incluso en suelos problemáticos. Lo importante es realizar un diseño apropiado para las condiciones del terreno. Esa tecnología existe y se utiliza en muchas partes del mundo», enfatizó.