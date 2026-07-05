EN VIDEO: Denunciaron desaparición de un sensor sísmico que guarda datos de los terremotos del 24Jun

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) denunció la desaparición de un sensor sísmico instalado en el estado Yaracuy.

El equipo que guarda datos de los sismos registrados el 24 de junio, estaba ubicado específicamente en las inmediaciones de la carretera Morón–Barquisimeto, a la altura del municipio Veroes.

La denuncia la hizo el geólogo de Funvisis, Franck Audemard, quien dijo que este dispositivo formaba parte de la red de monitoreo desplegada tras los terremotos. Era clave para registrar deformaciones del terreno y el comportamiento de la falla de Boconó.

Se conoció que, en los últimos días, Funvisis e Ingeomin mantenían presencia técnica en Yaracuy, realizando inspecciones en los municipios Albarico y Veroes.

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Allí se detectaron fenómenos como licuación de suelos, relajación lateral y rupturas de superficie. Estas evaluaciones forman parte del levantamiento geológico que busca determinar el impacto real del doble sismo y sostener el monitoreo continuo de la zona.

Estos equipos permiten registrar alteraciones físicas del terreno, medir la evolución de asentamientos y deslizamientos, y alimentar los sistemas de prevención y mitigación de riesgos.

Por ello, el equipo técnico de Funvisis solicitó la devolución urgente del sensor, indispensable para continuar con el análisis científico y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Asimismo, reiteró que la información recolectada en campo se transforma de inmediato en planes de prevención y protección para la región.