EN VIDEO: Así instalaron el hospital de campaña de la cooperación española en el Parque del Este de Caracas

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) informó que el sábado a las 5:00 pm comenzó a operar el hospital de campaña que se instaló en Parque del Este, en Caracas, con el propósito de atender a los afectados por los sismos del 24 de junio.

Dicho centro asistencial permanecerá abierto por un mes para atender a la población. Asimismo, cuenta con la capacidad para asistir hasta a 200 pacientes al día.

La Aecid difundió un metraje donde se pudo observar el proceso de instalación del hospital en Parque del Este. Parte del equipo destacó que para armarlo, utilizaron sus propios generadores de energía eléctrica. Explicó además que, gracias a los años de trabajo, son capaces de instalar el hospital en tan solo un día y medio.

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Para este domingo, informaron, el hospital de campaña abrió a las 7:00 am y se mantendrá activo hasta las 7:00 pm. «El personal sanitario ultima los preparativos para recibir a los primeros pacientes y apoyar a la población venezolana tras el terremoto», señalaron en X (Twitter).

🏥 El hospital START de la AECID ya ha atendido a más de 100 personas en Venezuela.

Desde el inicio, la población ha mostrado su apoyo y agradecimiento al equipo: agua, café, arepas, pastelitos, chocolate o pollo con arroz.

🗣Santiago Martínez, logista y bombero de Ayto de Madrid pic.twitter.com/JWhRYEaLtr — AECID (@AECID_es) July 5, 2026

Posteriormente, informaron al mediodía que desde que comenzó a operar, han atendido al menos a 100 personas. «Desde el inicio, la población ha mostrado su apoyo y agradecimiento al equipo: agua, café, arepas, pastelitos, chocolate o pollo con arroz», agregó la Aecid.

A propósito, uno de los logistas destacó el caluroso recibimiento que le han dado los venezolanos que se han acercado al sitio, una historia que se repite una y otra vez con otros equipos internacionales.