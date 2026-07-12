EN FOTOS: Desalojaron a los damnificados que ocupaban los alrededores del Panteón Nacional, esto hicieron con ellos

A los damnificados a causa de los terremotos del 24 de junio que acampaban en carpas, en los alrededores del Panteón Nacional, en la parroquia Altagracia de Caracas, lo desalojaron este domingo 12 de julio.

A través de las redes sociales publicaron fotos del campamento, antes y después de este día.

En las gráficas se puede apreciar varias carpas ubicadas en los espacios alrededor del Mausoleo donde reposan los restos del Libertador, Simón Bolívar. Y posteriormente, se ven los mismos espacios completamente vacíos.

Versiones publicadas en portales y redes sociales, indicaron que se trataba de docenas de familias procedentes de las inmediaciones de Santa Rosalía, la avenida Panteón y San José.

Se conoció que estas personas llegaron allí con casi nada, pues se salieron huyendo de sus residencias que resultaron afectados por los sismos.

Durante dos semanas se mantuvieron no solo a las afueras del Panteón Nacional, sino que se instalaron también en las zonas verdes que colindan con el Cuartel San Carlos. Incluso ocuparon espacios cercanos a la antigua Torre de la Prensa, ahora sede del Ministerio de Comunicación.

Aunque no hay versiones oficiales, se conoció que estos damnificados fueron llevados a refugios temporales en La Guaira y colegios habilitados como tales en distintas zonas de Caracas.

Según cifras oficiales, actualmente hay 108 campamentos transitorios, donde permanecen 19.583 personas.