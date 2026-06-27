EN FOTOS: Así quedaron las instalaciones del Aeropuerto de Maiquetía tras terremotos

El Aeropuerto Internacional ‘Simón Bolívar’ de Maiquetía, en La Guaira, sufrió daños graves por los terremotos que azotaron el norte del país el miércoles. En redes sociales circularon fotografías de la devastación en las instalaciones.

Testigos relataron que la pista del aeropuerto sufrió severos daños y los vuelos comerciales fueron suspendidos. Sin embargo, no había mayores detalles sobre la magnitud de la devastación en el interior del edificio.

En las fotografías se puede apreciar que una viga cayó sobre la cinta de equipajes. Asimismo, paredes y techos colapsaron sobre las escaleras mecánicas y otros sectores del aeropuerto.

Hasta el momento, las autoridades nacionales y municipales no se han pronunciado sobre la magnitud de los daños en el aeropuerto. La atención está enfocada en las decenas de edificios que colapsaron en La Guaira.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, dijo el jueves que «todos los aeropuertos internacionales están operativos excepto Maiquetía», el cual permanece cerrado desde el miércoles.

INSPECCIÓN EN MAIQUETÍA

Este viernes, el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo González López, y otros altos mandos militares para abordar la respuesta a los terremotos.

De acuerdo a un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, la reunión se enfocó en una «evaluación» del estado del aeropuerto. También pretendían «coordinar los esfuerzos de ayuda en Venezuela».

La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.