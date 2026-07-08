«En el corto plazo no va a haber turismo en La Guaira»: Hoteleros advirtieron que la recuperación será lenta

La Guaira fue la entidad más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y más de cien edificios colapsaron en su totalidad. El sector turístico del litoral se vio afectado y tendrá que pasar por una lenta recuperación.

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, habló en el programa A Tiempo y confirmó que avanzan en las evaluaciones sobre los daños en el sector turístico de La Guaira.

«La crisis que hay en el corto plazo para el empresariado turístico es cómo obtener capital para poder recuperar nuestras instalaciones y poder seguir desarrollando las actividades. Claro que tenemos que ver cuáles van a ser los planes estratégicos nacionales», dijo.

En este escenario, Vieira afirmó que desde Fenahoven avanzan en las coordinaciones con el Ministerio del Turismo y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

FUTURO DEL SECTOR

Fenahoven se mantiene en contacto con los propietarios afectados en La Guaira. Luego de alcanzar un nivel de ocupación del 50% en temporada regular y 90% en alta, el turismo de la entidad sufrirá una importante caída.

«Sabemos que en el corto plazo no va a haber turismo en La Guaira. Son 50 familias que dependían completamente de estos hoteles, que generaban empleo y que había una actividad indirecta a través de toda la proveeduría que teníamos», expuso Vieira.

La gremialista afirmó que ahora buscan evaluar el daño en La Guaira para determinar cuánto tardará la rehabilitación del sector. Asimismo, buscarán mesas técnicas con «la banca, con el sector seguro para poder acompañar a todo afiliado y prestador de servicio».

Tras la tragedia de Vargas de 1999, la recuperación del sector turístico «fue lenta». Con este doble terremoto que generó el colapso parcial o total de hoteles y semejantes en La Guaira, Vieira afirmó que esperan ver «qué se puede desarrollar».

Hasta este martes, se han contabilizado 3.685 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.