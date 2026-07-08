¿Cuánto dinero se requiere para la reconstrucción? La impactante cifra, según Conindustria

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, señaló que se necesitarían unos 37.000 millones de dólares para la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

«Se está hablando de $2.370 millones hasta un máximo o pudiera ser más, dependiendo de la evaluación, de $37.000 millones, estamos hablando prácticamente de una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB). El sector industrial está muy activo, a través de Conindustria, Fundei, tenemos un acuerdo con Fedecámaras y estábamos trabajando en eso», precisó.

Resaltó que tan solo una parte del sector industrial se vio impactado con respecto a la operatividad.

«A nivel industrial se registró un 14% de daños ligeros, sobre todo en mampostería. Estábamos hablando al principio de un 80% y un 20% afectada, hoy día ya estamos sobre 90%, fueron daños leves, incluyendo Carabobo y Aragua, apenas 1% del sector industrial en el Estado de la Guaira», indicó en declaraciones para Unión Radio.

En esta línea, resaltó que el mayor impacto en La Guaira estuvo en el sector comercio.

Asimismo, destacó los esfuerzos que está haciendo el sector industrial para ayudar en medio de la catástrofe. «Hemos estado activos a través de las comisiones, trabajando con Consecomercio y Fedecámaras, muy activa la Cámara de la Construcción y la Cámara Petrolera en toda la evaluación y recomendaciones en cuanto al levantamiento de escombros para que luego vengan los proyectos».

Por otra parte, insistió en que deben hacerse proyectos seguros en materia de vivienda y en cuanto a los niveles de inversión.

También destacó todo el trabajo que tendrá que hacerse en La Guaira. «Sobre todo en el sector obrero, todo lo que tiene que ver con la construcción. No se sabe cuántos millones de toneladas en escombros hay que primeramente retirar y luego que venga una buena planificación en cuanto a la fabricación, pero entiendo que hay propuestas de viviendas antisísmicas que muchas de ellas se hacen con contenedores y con bases sólidas».