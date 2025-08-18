Venezuela

Empezaron a pagar el bono de guerra económica a los jubilados, este es el nuevo monto

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura

Este 18 de agosto se inició el pago del bono contra la guerra económica para los jubilados, correspondiente al mes de agosto, a través de la Plataforma Patria.

«Inicia el pago del ingreso contra la guerra económica (agosto 2025) a través de la Plataforma Patria para el personal jubilado de la administración pública», informó el Canal Patria Digital a través de la red social Telegram.

La publicación señaló que el monto otorgado es de 15.008 lo que equivaldría a 109,63 dólares, de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

LEA TAMBIÉN: LUTO EN EL PERIODISMO VENEZOLANO: ENCUENTRAN EN SU RESIDENCIA SIN SIGNOS VITALES A LA COMUNICADORA DALYSÉ LEÓN DE APENAS 30 AÑOS

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto desde el número 3532, notificando el pago directamente al monedero digital de la Plataforma Patria. Posteriormente, deberán ingresar al sistema iniciando sesión con su usuario y contraseña.

EL PAGO DEL BONO 

Una vez dentro de la plataforma deberán ingresar al «monedero», aceptar el bono y presionar en «retiro de fondos». En esta pantalla deberán seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Finalmente, se debe oprimir en «continuar» y después en «aceptar». Los usuarios deben mantener sus datos actualizados en la plataforma para evitar retrasos o inconvenientes.

Cabe recordar que los trabajadores activos de la administración pública comenzaron a recibir el pago de este bono el pasado jueves. El monto otorgado este mes fue de 16.080 bolívares.

