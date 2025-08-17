Luto en el periodismo venezolano: Encuentran en su residencia sin signos vitales a la comunicadora Dalysé León de apenas 30 años

El luto embarga al periodismo venezolano luego de que se diera a conocer, este domingo, la inesperada muerte de la comunicadora Dalysé León, de apenas 30 años de edad, quien fue hallada sin signos vitales dentro de su residencia en Caracas.

Así lo confirmó el medio Qué Pasa Venezuela, donde León se desempeñó por varios años como colaboradora de redes sociales.

«Rogamos a Dios Todopoderoso por el descanso eterno de su alma. A sus familiares y amigos ofrecemos nuestras sentidas condolencias. ¡Que brille para ella la luz perpetua!», expresaron sus colegas en una nota de duelo publicada por el citado medio.

HABRÍA SIDO VÍCTIMA DE UN ACV

El reportero Román Camacho, amigo de León, aclaró que su deceso se debió a un accidente cerebro vascular (ACV).

«Siempre alegre, con excelente vibra y con muchísimas metas por cumplir. Es una partida que nos toma de sorpresa y con apenas 30 años deja un vacío en nuestras vidas», expresó Camacho en su cuenta en la red social X (Twitter).

SNTP PIDIÓ COLABORACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS FÚNEBRES

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) abogó por la solidaridad con la familia de Dalysé León quienes no cuentan con los recursos para cubrir sus gastos fúnebres.

«Lamentamos el fallecimiento de Dalysé León. Su familia requiere de la solidaridad de todos para cubrir los gatos fúnebres y darle cristiana sepultura. Paz a su alma y consuelo a quienes lloran su partida», escribió el gremio en sus redes sociales.