Emotivo video: Futbolista Héctor Bello se reencontró con su hija que sobrevivió a los terremotos, su esposa murió

El futbolista venezolano Héctor Bello viajó desde Perú y protagonizó un emotivo encuentro con su hija, quien sobrevivió a los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Bello realizó un viaje por tierra para volver a abrazar a Alana. En el video se puede ver que aunque golpeada, la pequeña ya se encuentra feliz y recuperándose. De acuerdo a la información que ha trascendido, logró sobrevivir luego de que la rescataran de debajo de los escombros. No obstante, su madre, Andrea, murió.

Emotivo encuentro entre Héctor Bello y su hija tras el terremoto del pasado 24 de junio. ❤️‍🩹 El futbolista Héctor Bello viajó por tierra desde Perú para abrazar a su pequeña hija, Alana, quien sobrevivió a los eventos sísmicos del pasado 24 de junio en La Guaira. pic.twitter.com/OUHEqF7nWl — Jean-Claude Meléndez (@JClaudemg) July 5, 2026

«Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebe lo maravillosa que fuiste lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de como la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste mami, pero algo no te puedo perdonar mami me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo la lucha siempre decíamos que era de los dos mami», comentó el futbolista en un post dedicado a Andrea.

«Te acuerdas que me pasaste una foto y te dije, esa niña si esta bella y me dijiste yo también verdad y te echaste a reír, te dije si tu también estas bella pero no más que yo jajaja reíamos por tlf y la bebe siempre cortaba la llamada, cuando nos colocábamos los filtros y la bebe se asustaba jajaja decía papi no gusta, ay mi Andrea mami me destrozaste el alma», añadió.

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En este sentido, siguió recordando alguno de los momentos que vivieron. «Recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas hacer la mujer mía te reías toda enamorada y se te colocaban los cachetes rojo mami, ay Andrea mami no puedo con esto amor de verdad no puedo», concluyó.