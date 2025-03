«El que ame a Venezuela no estimule el dólar de guerra», dijo Maduro sobre alza del paralelo los últimos días

Nicolás Maduro pidió este viernes a los venezolanos que no «estimulen el dólar de guerra», mientras que aumenta la preocupación por el importante diferencial bancario entre la divisa oficial y el paralelo.

Maduro instaló un Consejo Nacional de Economía permanente para hacer frente al incremento del dólar, desde donde llamó a no usar el precio del mercado paralelo, pidió respetar el valor fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

«Aquel que ame a Venezuela no estimule bajo ningún aspecto el dólar de guerra, el dólar paralelo; aquel que ame a Venezuela que respete el dólar de mercado que construimos en estos años de lucha», insistió.

Igualmente, Maduro aseguró que el precio fijado por el BCV no es arbitrario o marcado por el gobierno. «Algunos lo llaman oficial, pero no es un dólar oficial porque no lo fijamos nosotros. Lo fija el mercado», acotó.

MEDIDAS DE MADURO

Para Maduro, la inestabilidad cambiaria se debió a un «recalentamiento» de la economía venezolana. En tal sentido, exhortó al BCV y a la vicepresidente Delcy Rodríguez a tomar medidas para mejorar el mercado.

«Hay que generar nuevos mecanismos tecnológicos de desarrollo e interacción del mercado cambiario venezolano que permitan la defensa del dólar de mercado», afirmó Maduro, afirmó que el país tiene divisas «para pasar esta perturbación y avanzar».

Maduro sostuvo que hubo un incremento del 40% de la demanda de divisas. Sin embargo, aseguró que «el sistema cambiario funcionó», mientras que los trabajadores «fueron protegidos» por el pago de bonos indexados.

Las declaraciones de Maduro se dieron cuando el precio del dólar en el mercado paralelo superó los 100 bolívares, mientras que el valor del BCV era inferior a los 70 bolívares. El diferencial ha generado preocupación por el posible aumento de los precios.