El plan de Amazon para restablecer la conectividad en las zonas afectadas por los terremotos

Desde el pasado 30 de junio arribó al país el primer lote de sistemas tecnológicos de respuesta rápida para hospitales y albergues por parte de la multinacional estadounidense Amazon para restablecer la conectividad WiFi en el país.

Estos sistemas tienen como objetivo facilitar las operaciones de rescate y la atención sanitaria proporcionando acceso a internet y soluciones de energía autónoma, fundamentales ante los apagones.

Además, el 3 de julio, un vuelo de Amazon Air partió desde Miami a Caracas, transportando aproximadamente 500.000 suministros de emergencia. Este cargamento incluyó sacos de dormir, lonas, generadores eléctricos, filtros de agua, pañales, kits de limpieza y artículos de higiene personal, todos ellos canalizados a través de organizaciones en el país.

En este sentido, Amazon se ha articulado con socios locales para que los insumos lleguen a comunidades donde otras vías se encuentran bloqueadas o destruidas.

Amazon también ha hecho donaciones a seis organizaciones en la zona de rescate, específicamente a grupos dedicados a la búsqueda y rescate, atención médica y servicios de emergencia.

Asimismo, empleados de la compañía en distintas partes del mundo participaron como voluntarios, colaborando en el embalaje de suministros junto a la Global Empowerment Mission en Miami.

«Cada suministro que transportamos, cada hospital al que ayudamos a restablecer la conexión WiFi, cada vuelo semanal que coordinamos en rutas no comerciales, todo se trata de llegar a las personas que necesitan ayuda», comentó Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario Global de Amazon.

Para ello se ha valido de una red de 12 socios en el país entre los que destacan la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen, la OIM, Good360 y el Programa Mundial de Alimentos.