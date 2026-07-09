FOTOS Y VIDEO: 29 años del Terremoto de Cariaco de 1997, una tragedia que Venezuela recuerda en pleno luto por doble sismo

Hace 29 años, un terremoto sacudió el estado Sucre y dejó decenas de muertos, cientos de heridos y miles de damnificados en la ciudad de Cariaco, la tercera más importante de la entidad. Venezuela lo recuerda este año enlutada por el doblete sísmimo del pasado miércoles, 24 de junio.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el terremoto de Cariaco que se registró también un miércoles (pero un 9 de de julio de 1997) a las 3:23 de la tarde dejó al menos 71 muertos, 520 heridos y cerca de 7.000 damnificados. Igualmente, alrededor de 300 viviendas y edificaciones destruidas o dañadas en 52 poblados.

Se precisó que tuvo una magnitud de 6,9 y duró 51 segundos, consecuencia de la ruptura superficial que se produjo en el segmento de la Falla del Pilar.

El organismo atribuyó buena parte de los colapsos a normativas de construcción antiguas que no consideraban adecuadamente el riesgo sísmico. Mientras que un análisis de ingenieros de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señaló fallas constructivas en un hotel en obra que también se derrumbó en Cariaco.

El sismo, además, afectó acueductos, carreteras y el cable submarino que suministraba energía a Nueva Esparta. Incluso, obligó a desalojar el Hospital Central de Cumaná por estar ubicado sobre la falla El Pilar.

El estado Sucre es considerado la región de mayor actividad sísmica del país, con 14 terremotos registrados entre 1530 y 1996, según el ingeniero José Grasses Galofre.

El de Cariaco, en 1997, resultó el más grave sufrido por Venezuela desde el terremoto de Caracas de 1967, que dejó al menos 236 muertos.

Casi tres décadas después, Venezuela vivió lo que es su evento sísmico más letal. De momento, las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este jueves, se han contabilizado al menos 3.889 muertos y 16.740 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

TESTIGOS DEL TERREMOTO DE CARIACO

Dos sobrevivientes narraron a El Diario cómo aquel 9 de julio de 1997 marcó sus vidas para siempre, al igual que a muchos venezolanos con el doblete sísmico de 7,2 y 7,5.

Reina Guatache de Khayami, quien entonces tenía 14 años, presentaba un examen final en el liceo José Antonio Ramos Sucre cuando comenzó el sismo.

Contó que vio caer lámparas y desmayarse a compañeros de clase, y señaló que estaba convencida de que no sobreviviría.

Horas después se enteraría de que una vecina había muerto atrapada en el edificio Miramar, junto a otras personas cercanas a su familia.

«Nunca había sentido un temblor hasta ese día que marcó mi vida. Yo veía que las lámparas se caían, algunos compañeros de clases se desmayaban. Fue un desastre, yo pensé que me iba a morir», resaltó.

Luego de que la tierra dejó de moverse, Guatache salió corriendo del salón donde se encontraba, ubicado en el primer piso. Bajó las escaleras para salir del recinto.

«Yo no tenía conocimiento sobre cómo actuar durante un sismo. En aquella época no se daban clases sobre qué hacer durante y después de un terremoto», contó Guatache.

A una hora de distancia, en el pueblo pesquero de Morro de Puerto Santo, Mileidy Vargas, entonces de 17 años, vivía el mismo momento junto a sus padres y hermanas.

Recordó un estruendo previo al movimiento telúrico y la salida apresurada de toda la familia hacia la calle mientras la tierra se movía bajo sus pies.

En su comunidad la electricidad se mantuvo interrumpida por unas cuatro horas. Además, las réplicas se registraron durante toda la noche, generando una sensación de mareo permanente.

«Ese día el clima estuvo muy nublado, parecía que iba a llover (…) Yo escuché un ruido muy fuerte, como un trueno, antes de que empezara a temblar», detalló en la entrevista para el mencionado medio.

«Mi hermana mayor se estaba bañando, del susto salió corriendo a la calle en paño con nosotras. Nos pusimos en la entrada de la casa, todo se movía. Yo me quedé inmóvil viendo todo», detalló.

Y continuó: «Se siente como si estuvieras en una embarcación en el mar, como si estuvieras mareado», indicó.

TRAGEDIA DE VARGAS

Mileidy volvería a enfrentar otro desastre natural dos años después, cuando se mudó a La Guaira. Allí vivió la tragedia de Vargas de 1999 en la zona de Los Corales, una de las más golpeadas por los deslaves.

Aunque su familia sobrevivió, quedaron separados durante semanas por la falta de comunicación, y perdieron todas sus pertenencias.

Actualmente, es maestra en Caracas, dice que ambas experiencias le dejaron una fortaleza particular que ahora transmite a sus alumnos, a quienes enseña cómo actuar ante un evento sísmico.

PREOCUPACIÓN EN EL ORIENTE ANTE OTRA TRAGEDIA

Ahora, el doblete sísmico registrado en La Guaira y el centro del país, encendió las alarmas en el oriente de Venezuela. Desnudó una vez más el descuido institucional. También la falta de equipos de salvamento y el colapso total de la infraestructura de monitoreo e investigación de la entidad.

Como se señaló, la exposición del estado Sucre al riesgo sísmico sigue siendo elevada debido a que la falla de El Pilar atraviesa gran parte de su territorio.

A esta condición geológica se suma la reducción de la capacidad de vigilancia. Esto porque el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (UDO) permanece fuera de servicio tras un prolongado proceso de desvalijamiento.

En materia de prevención, especialistas y autoridades locales advierten un retroceso en la preparación de las comunidades.

Miguel Vásquez, exalcalde de Cariaco, aseguró que durante los últimos 29 años no se han registrado avances significativos en la educación sísmica ni en el fortalecimiento de las acciones preventivas dirigidas a la población.