El balance de Profranquicias tras terremotos: el sector está «golpeado, pero operativo»

Raúl Angulo, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), presentó un balance este miércoles, 15 de julio, sobre el sector tras los terremotos que se registraron en el país el pasado 24 de junio.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, precisó que el sector de franquicias en Venezuela se mantiene operativo pese al doblete sísmico que sacudió al país, con más del 75 % de las empresas afiliadas funcionando con normalidad, según reveló un levantamiento de información realizado entre sus miembros.

Señaló que las encuestas aplicadas a los afiliados confirman que el sector está «operativo, golpeado, pero operativo», en referencia a los efectos de los sismos.

«Golpeado sobre todo en lo humano, por supuesto, que también hay pérdidas de locales y de inventarios, pero todas las empresas de nuestra cámara están activas en más de 75 %», acotó Angulo.

«100 % de las empresas están por encima de 75 %, entre 75 % y 99 % y hasta el 100 % de algunas que no tuvieron afectación dentro de la cámara», apuntó.

El presidente de la cámara reconoció que varias empresas afiliadas lamentan la pérdida de colaboradores y de familiares de estos. Sobre todo en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos.

Pese al dolor, subrayó, las compañías se mantuvieron activas. Además, están colaborando con labores de logística para el transporte de donativos y alimentos hacia las zonas afectadas.

«Ninguna empresa sufrió un impacto que la paralizara y eso, a pesar del dolor, por supuesto, por las pérdidas. Han estado activas y ayudando, poniendo su granito de arena en este momento, bien sea en logística para transportar donativos o alimentos», recalcó.

«También ha hecho una labor maravillosa el Dividendo Voluntario para la Comunidad. Vemos cómo las empresas pusieron lo que tenían a su disposición y no es poca cosa en medio de esta circunstancia», agregó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente al 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.