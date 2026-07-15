Venezuela

VIDEO: Llegó sexto puente aéreo de Estados Unidos con ayuda humanitaria para afectados por terremotos

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El cargamento incluye alimentos, kits de higiene, luces solares e insumos médicos / Comando Sur de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este miércoles, 15 de julio, la llegada del sexto puente aéreo de ayuda humanitaria a Venezuela, como parte de la respuesta internacional a los terremotos del pasado 24 de junio. 

A través de su cuenta oficial en X, la representación diplomática de EEUU detalló que el vuelo trasladó más de 45.000 kilogramos de asistencia humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que devastaron mayormente al estado La Guaira.  

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La operación estuvo a cargo de la organización Samaritan’s Purse, cuyo avión Boeing 767 transportó más de 10.000 kits de higiene, 6.000 luces solares y 5.000 bolsas de alimentos, además de suministros médicos que serán utilizados en el hospital de campaña instalado en la zona afectada. 

«Lo más importante que pueden hacer es orar: por nuestros equipos, por las personas que han perdido todo, por las iglesias locales y por la recuperación del país», reza parte del mensaje difundido por Embajada de Estados Unidos.  

La Embajada señaló que este nuevo envío busca fortalecer la atención a miles de familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia, mientras continúan las labores de asistencia y recuperación de las zonas devastadas.  

«Bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado de EEUU ha coordinado una respuesta masiva, inmediata y eficaz, llevando asistencia crítica a las comunidades afectadas. Como parte del esfuerzo, el Departamento de Guerra de EEUU desplegó rápidamente personal, equipos vitales y ayuda humanitaria. Estados Unidos reafirma su compromiso con Venezuela en este momento crítico», se enfatizó por medio de la comunicación. 

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