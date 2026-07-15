VIDEO: Llegó sexto puente aéreo de Estados Unidos con ayuda humanitaria para afectados por terremotos

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este miércoles, 15 de julio, la llegada del sexto puente aéreo de ayuda humanitaria a Venezuela, como parte de la respuesta internacional a los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de su cuenta oficial en X, la representación diplomática de EEUU detalló que el vuelo trasladó más de 45.000 kilogramos de asistencia humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que devastaron mayormente al estado La Guaira.

Early this morning, our sixth airlift to Venezuela took off, carrying more than 100,000 pounds of relief supplies for those suffering after powerful earthquakes. Our @SamaritansPurse 767 will deliver more than 10,000 hygiene kits, 6,000 solar lights, and 5,000 food bags, as well… pic.twitter.com/yjbxeiE6fz — Franklin Graham (@Franklin_Graham) July 15, 2026



La operación estuvo a cargo de la organización Samaritan’s Purse, cuyo avión Boeing 767 transportó más de 10.000 kits de higiene, 6.000 luces solares y 5.000 bolsas de alimentos, además de suministros médicos que serán utilizados en el hospital de campaña instalado en la zona afectada.

«Lo más importante que pueden hacer es orar: por nuestros equipos, por las personas que han perdido todo, por las iglesias locales y por la recuperación del país», reza parte del mensaje difundido por Embajada de Estados Unidos.

La Embajada señaló que este nuevo envío busca fortalecer la atención a miles de familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia, mientras continúan las labores de asistencia y recuperación de las zonas devastadas.

«Bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado de EEUU ha coordinado una respuesta masiva, inmediata y eficaz, llevando asistencia crítica a las comunidades afectadas. Como parte del esfuerzo, el Departamento de Guerra de EEUU desplegó rápidamente personal, equipos vitales y ayuda humanitaria. Estados Unidos reafirma su compromiso con Venezuela en este momento crítico», se enfatizó por medio de la comunicación.