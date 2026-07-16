Así será la sofisticada operación para restaurar cable submarino de fibra óptica tras los terremotos

Un buque especializado zarpó desde Guadalupe rumbo a las costas de La Guaira para reparar el cable submarino de fibra óptica que quedó fracturado tras los terremotos del 24 de junio, y que todavía mantiene a Venezuela sin el 100 % de su capacidad de conexión a Internet.

Lo que se precisó, es que la avería se ubica a unos 1.800 metros de profundidad y corresponde a la infraestructura construida por Cirion Technologies, empresa que despachó el buque Wave Sentinel –que se espera llegue entre este 16 y 17 de julio– tras activar una cooperativa global de mantenimiento que permitió asegurar la prioridad de reparación en cuestión de días.

Se trata de un trámite, que en circunstancias normales, tomaría meses. A la par, los permisos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) y otros ministerios, que suelen tardar 45 días, se aprobaron en apenas dos semanas para no retrasar el inicio de los trabajos en el mar.

¿CÓMO SE REPARARÁ EL CABLE?

Reparar un cable submarino no se parece a remendar un cable eléctrico convencional, puesto que se trata de filamentos de vidrio del grosor de un cabello humano por los que viajan pulsos de luz.

Es por ello, según lo precisado, el protocolo arranca con un robot sumergible que localiza el tramo dañado y realiza un corte limpio. Luego el buque sube a cubierta el extremo proveniente de alta mar mientras el extremo costero queda asegurado temporalmente con una boya.

Ya en el barco, los ingenieros verifican con precisión de centímetros que no existan fisuras adicionales antes de proceder a la fusión.

La unión definitiva ocurre en un laboratorio libre de polvo dentro del buque, donde un sistema láser alinea y funde los filamentos mediante calor. El empalme se protege después con una armadura hermética de acero y resinas capaz de resistir la presión del agua y la corrosión marina.

Ese punto de unión es también donde se restablece la corriente eléctrica de alto voltaje que alimenta los repetidores, los cilindros que amplifican la señal óptica a lo largo del trayecto submarino para que no se debilite.

Con el cable ya reinstalado en el lecho marino y la energía reactivada, los ingenieros solo necesitan completar las pruebas de transmisión para confirmar el restablecimiento total del servicio.

Cirion estima que el proceso concluirá en pocos días, lo que cerraría el episodio de conectividad más grave que ha enfrentado Venezuela en las últimas décadas, luego de que el cable operara durante dos décadas con una disponibilidad del 99,9999 %.

Gracias a la articulación entre el Estado venezolano y el sector privado, el buque especializado para restablecer el cable submarino de Cirion Technologies ya navega hacia nuestras aguas. #Conatel pic.twitter.com/BBOaLigXe0 — Conatel Venezuela (@Conatel) July 14, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente a este miércoles, 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.