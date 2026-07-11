Nuevo balance: Asciende a más de 4.300 el número de fallecidos por el doble terremoto del 24Jun

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció este sábado un nuevo balance del número de fallecidos por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, el cual ha dejado hasta ahora un total de 4.333 víctimas mortales.

Durante una transmisión de VTV, el jefe parlamentario precisó que el número de heridos se mantiene en 16.740. Al igual que ese dato, el total de rescatados se mantuvo estático con 6.462.

Además, Rodríguez no reportó variaciones en el número de familias atendidas, que sigue siendo de 86.794. Por otro lado, sí destacó un aumento en el número de campamentos transitorios por el doble terremoto con 94, cinco más que el balance del viernes.

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Ese número de refugios alberga actualmente a 18.437 personas que quedaron afectadas por los sismos. Además, 17.907 ciudadanos perdieron sus hogares a razón del devastador doblete sísmico.

La cifra de edificios afectados sigue siendo de 856, al igual que la de colapsados, que es de 190.

Hasta la fecha, según Rodríguez, han distribuido 9.766 de alimentos, atendido a 31.193 pacientes, se cuenta con 2.422 rescatistas internacionales y 31.837 efectivos desplegados.

A la contingencia se han sumado 30.197 voluntarios, se han distribuido 16.617.508 litros de agua y se han registrado 1.202 réplicas.