Designan a nuevo presidente del Metro de Caracas tras fallecimiento de Carlos Silva

El ingeniero Yoel Amaya fue designado este lunes como nuevo presidente del Metro de Caracas, luego de que el mandatario previo, Carlos Segundo Silva Amarista, falleciera en el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

La Compañía Anónima del Metro de Caracas informó en sus redes sociales sobre la designación de Amaya. Precisó que la medida fue anunciada en la Gaceta Oficial N° 43.413, específicamente en el Decreto Nº 5.383.

«La clase obrera del Metro de Caracas extiende una cordial bienvenida al Ingeniero Yoel Amaya, quien asume oficialmente la presidencia de la empresa estatal de transporte», apuntó la empresa.

De igual forma, las autoridades enviaron buenos deseos a Amaya con su llegada al cargo. «Augurándole el mayor de los éxitos en su gestión orientada a fortalecer el servicio y garantizar la movilidad del pueblo caraqueño», agregó.

TRABAJADORES DEL METRO DE CARACAS DAN LA BIENVENIDA AL ING. YOEL AMAYA COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN La clase obrera de la C.A. Metro de Caracas extiende una cordial bienvenida al Ingeniero Yoel Amaya, quien asume oficialmente la presidencia de la empresa estatal de… pic.twitter.com/0OsqfQLUw2 — Compañía Anónima Metro de Caracas (@metro_caracas) July 14, 2026



Cabe destacar que Amaya se desempeñaba desde marzo como viceministro de Vivir Bien y Comunidad del Conocimiento del Ministerio de Educación Universitario. Se desconoce si continuará en este cargo tras su llegada al Metro de Caracas.

METRO DE LUTO

La llegada de Amaya se dio en medio de unas complejas circunstancias. Carlos Silva, que era presidente del Metro de Caracas desde finales de marzo, murió al desplomarse el edificio La Jolla en Caraballeda el pasado 24 de junio.

«Llevó la camiseta del Metro de Caracas con orgullo hasta el último momento. Nuestras más sentidas palabras de condolencias a su esposa Maritza, sus hijos, familiares, amigas y amigos, por tan irreparable pérdida», indicó la empresa.

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Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.