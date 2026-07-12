Descartaron posibilidad de tsunamis generados por las réplicas de los terremotos del 24Jun e hicieron estas recomendaciones

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Interiores, se desmintieron supuestas versiones acerca de que podría ocurrir un tsunami, a más de dos semanas de los terremotos de 24 de junio.

El comunicado se emitió “con el fin de desmentir los rumores difundidos con la mala intención de generar pánico en la población del estado La Guaira, y entorpecer las operaciones de búsqueda y rescate, recuperación de cuerpos, remoción de escombros y atención a las comunidades afectadas por el doble sismo ocurrido el 24 de junio de 2026”.

Aclara que “Funvisis” es el “ente oficial en materia de investigación sismológica en Venezuela”.

Y explica que “los sismos secundarios registrados después del evento principal del 24 de junio de 2026 se encuentran en el rango de magnitudes inferiores a 7,0 Mw (Sic.), por lo cual NO tienen capacidad de generar un tsunami”.

Añade que “para que se produzca un tsunami, es necesario que el fondo marino se desplace verticalmente. En el caso de La Guaira y el Litoral Central, el sistema de fallas es transcurrente, lo que significa que el movimiento es horizontal, sin levantamiento o hundimiento significativo del fondo marino. Por esta razón, estas fallas NO generan tsunamis locales catastróficos”.

Finalmente, insiste en que “el único ente autorizado para emitir una alerta de tsunami en Venezuela es Funvisis”.

Y “recomienda mantener la calma, atender únicamente la información oficial y evitar difundir falsos rumores, que retrasan los trabajos y acciones emprendidas para la recuperación de la Guaira”.