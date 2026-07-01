Denuncian que maquinaria pesada están apagadas en La Guaira por «falta de combustible»

Una reportera internacional mostró la realidad que viven muchos operadores de maquinaria pesada en La Guaira, quienes no pueden trabajar a toda capacidad debido a la falta de combustible.

Durante la cobertura de la tragedia, la corresponsal de CNN se acercó a uno de los operadores y le preguntó: «Señor, por qué no está prendido», a lo que él respondió: «No tengo combustible».

Posteriormente, la periodista explicó lo que está ocurriendo. «Estamos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por este doble terremoto que lleva casi una semana, y algo que me impactó mucho fue lo siguiente: cuatro máquinas, dos más a un lado y dos más al otro. Toda esta maquinaria pesada. Y si se fijan, ninguna está encendida».

«Le pregunté a este señor por qué no estaban funcionando las máquinas, y me respondió: ‘No hay combustible’. Imaginen tener que decirles eso a las familias, y esa es la razón por la que tantos intentan llegar hasta sus seres queridos a la fuerza», añadió.

#ÚLTIMO Reporte de CNN:

Periodista: “¿ Por qué las máquinas están apagadas?” Operador: “No hay combustible”. Esa fue la respuesta que recibió un periodista de CNN al preguntar por qué varias máquinas pesadas permanecían detenidas en La Guaira. pic.twitter.com/Q9mWH3z3Qj — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) July 1, 2026

«Años de sanciones impuestas por Estados Unidos, hiperinflación, corrupción gubernamental y mala gestión han paralizado la economía venezolana, a pesar de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo», concluyó.