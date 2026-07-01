Venezuela

Denuncian que maquinaria pesada están apagadas en La Guaira por «falta de combustible»

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
combustible

Una reportera internacional mostró la realidad que viven muchos operadores de maquinaria pesada en La Guaira, quienes no pueden trabajar a toda capacidad debido a la falta de combustible.

Durante la cobertura de la tragedia, la corresponsal de CNN se acercó a uno de los operadores y le preguntó: «Señor, por qué no está prendido», a lo que él respondió: «No tengo combustible».

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Posteriormente, la periodista explicó lo que está ocurriendo. «Estamos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por este doble terremoto que lleva casi una semana, y algo que me impactó mucho fue lo siguiente: cuatro máquinas, dos más a un lado y dos más al otro. Toda esta maquinaria pesada. Y si se fijan, ninguna está encendida».

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«Le pregunté a este señor por qué no estaban funcionando las máquinas, y me respondió: ‘No hay combustible’. Imaginen tener que decirles eso a las familias, y esa es la razón por la que tantos intentan llegar hasta sus seres queridos a la fuerza», añadió.

«Años de sanciones impuestas por Estados Unidos, hiperinflación, corrupción gubernamental y mala gestión han paralizado la economía venezolana, a pesar de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo», concluyó.

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