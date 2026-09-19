Las segunda ronda del diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y la delegación del gobierno nacional cerró este viernes con la creación de una mesa técnica para la libertad de expresión, luego del desbloqueo de algunos portales web de noticias.

Ambas delegaciones emitieron esta noche un comunicado conjunto, en el que detallaron los recientes avances. En tal sentido, informó de la instalación de la «Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información».

«Este espacio que iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo», apunta el comunicado.

Por otra parte, las delegaciones también crearon una comisión paritaria de seguimiento. Este organismo se hará cargo de «velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos», acotó.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación gubernamental, compartió en sus redes sociales el comunicado. Lo mismo hizo Dinorah Figuera, mandataria de la AN 2015.

DIÁLOGO SOBRE LOS PORTALES WEB

El gobierno nacional ordenó el miércoles desbloquear el ingreso a algunos medios de comunicación digitales. Para los integrantes del diálogo, se trató de una medida positiva que «fortalece el acceso a la información».

La segunda ronda del diálogo continuará en sesión permanente hasta el próximo miércoles, 23 de septiembre. Las delegaciones afirmaron que seguirán con su trabajo, aunque no brindaron mayores detalles.

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Versiones extraoficiales e integrantes del diálogo dijeron que esta segunda ronda estaría enfocada en las garantías sociales y políticas, además de la libertad de expresión. En el primer ciclo de conversaciones, acordaron una reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).