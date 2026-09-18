Reinstitucionalización y reformas de poderes: Los temas abordados por Dinorah Figuera y Provea

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, sostuvo este viernes una reunión con Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Figuera explicó en redes sociales que la reunión se dio «en el marco de la reanudación de la mesa de diálogo». En primera instancia, agradeció a Provea por el encuentro y brindó detalles sobre los temas abordados.

«Escuchamos atentamente todas las observaciones que hizo y coincidimos en que lo fundamental es que no hay democracia sin separación e independencia de los poderes públicos», explicó Figuera.

La jefa de la delegación de la AN 2015 afirmó que continuarán los trabajos para que el diálogo «produzca resultados concretos». Los objetivos son «reinstitucionalización, Estado de derecho y dignidad para todos».

LAS EXIGENCIAS DE PROVEA

Por su parte, Provea sostuvo que «es clave recuperar la separación e independencia de los poderes públicos para garantizar la estabilidad nacional». Por tanto, insistió en la necesidad de «reconstruir el Poder Judicial y Electoral».

«La reforma que requiere el Poder Judicial y el Sistema de Administración de Justicia presupone un compromiso auténtico con el Estado de Derecho», añadió Provea, que también exigió la libración de todos los presos políticos.

«Es imperativo que un genuino proceso de re-democratización y re-institucionalización del país, conduzca, entre otras cosas, al desmantelamiento del andamiaje jurídico que limita y criminaliza el goce del espacio cívico», sentenció Provea.

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Nos reunimos con la Dra. Dinorah Figuera y su equipo, en el marco de la reanudación de la “Comisión de Diálogo para la Transición Democrática”. Nuestras exigencias: Para Venezuela es clave recuperar la separación e independencia de los poderes públicos para garantizar la… pic.twitter.com/O28n7o3MCF — PROVEA (@_Provea) September 18, 2026



Al igual que en otros pronunciamientos, Provea pidió una «ruta clara y creíble» para la «reinstitucionalización de los poderes públicos». Se trata de una «garantía esencial para la re-democratización del país y el rescate del Estado de derecho». «Ello debe incluir la elección de un nuevo presidente», sentenció.

La reunión se dio en medio de las rondas de diálogo entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional 2015, controlada por la oposición. Algunos de los temas a tratar son las garantías políticas y sociales, además de la libertad de expresión.