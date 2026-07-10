VIDEO: Delcy Rodríguez evaluó con alto funcionario de Portugal asistencia técnica para las zonas afectadas por terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves, 9 de julio, con el secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, Emídio Ferreira dos Santos Sousa, quien se encuentra en Caracas para abordar la asistencia técnica y la cooperación bilateral tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En una nota de Prensa Presidencial, se señaló que las delegaciones coordinan las labores de recuperación en las zonas afectadas por los terremotos, con especial atención a la comunidad luso-venezolana.

Además, ambos funcionarios evaluaron el despliegue de un contingente de 64 especialistas en rescate y atención médica de las Fuerzas Armadas y de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal.

Igualmente, se supervisó la distribución de la ayuda humanitaria y las ambulancias donadas por la Cruz Roja del país europeo.

AYUDA DE PORTUGAL A VENEZUELA

Portugal envió el pasado martes un avión con más de 13 toneladas de productos de higiene, saneamiento y herramientas para la remoción de escombros, así como ambulancias equipadas para ayudar a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, según informó el Gobierno luso.

La ayuda consiste en 12 toneladas de material de higiene, abrigo y saneamiento; donativos de la Cruz Roja, que incluyen dos ambulancias «totalmente equipadas».

También Venezuela recibió 1,5 toneladas de herramientas y equipos de apoyo para el retiro de escombros donados por la Marina Portuguesa.

Al frente de este envío está Sousa, quien mantendrá «contactos políticos y encuentros con la comunidad portuguesa» en Venezuela.

Esta es la segunda visita del funcionario luso a Venezuela, luego de reunirse en abril pasado con funcionarios de Delcy Rodríguez y miembros de la comunidad portuguesa que residen en el país.

#Repost Presidenta (E) @delcyrodriguezv | Hoy sostuve una fraterna reunión con el señor Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, a quien expresé nuestro agradecimiento por la solidaridad del Gobierno de Portugal y el acompañamiento… pic.twitter.com/YAN4RHUuGz — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) July 10, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

VÍCTIMAS PORTUGUESAS

Entre las víctimas figuran 100 ciudadanos portugueses y lusodescendientes, de los cuales 86 tenían nacionalidad venezolana, mientras que la cifra de desaparecidos se elevó a 59.

Entre los fallecidos hay 18 menores y 82 adultos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.

Con información de EFE